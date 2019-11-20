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20 Kasım 2019, Çarşamba
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tam gaz gidiyor

Sultanbeyli tam gaz gidiyor

1.'ta oynadığı son üç maçı kazanan , adım adım zirveye yaklaşıyor. ekibinde başkan , takıma güvendiklerini belirterek, " gibi tecrübeli bir hocayla çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. gelecek" diye konuştu.

1.'ta oynadığı son üç maçı kazanan , adım adım zirveye yaklaşıyor. ekibinde başkan , takıma güvendiklerini belirterek, " gibi tecrübeli bir hocayla çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. gelecek" diye konuştu.

  1. 20.11.2019
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