Sultanbeyli tam gaz gidiyor

1.Grup'ta oynadığı son üç maçı kazanan Sultanbeyli, adım adım zirveye yaklaşıyor. İstanbul ekibinde başkan Bayram Ekşi, takıma güvendiklerini belirterek, "Besim Durmuş gibi tecrübeli bir hocayla çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. Devamı gelecek" diye konuştu.