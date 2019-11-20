Sultanbeyli tam gaz gidiyor
1.Grup'ta oynadığı son üç maçı kazanan Sultanbeyli, adım adım zirveye yaklaşıyor. İstanbul ekibinde başkan Bayram Ekşi, takıma güvendiklerini belirterek, "Besim Durmuş gibi tecrübeli bir hocayla çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. Devamı gelecek" diye konuştu.
1.Grup'ta oynadığı son üç maçı kazanan Sultanbeyli, adım adım zirveye yaklaşıyor. İstanbul ekibinde başkan Bayram Ekşi, takıma güvendiklerini belirterek, "Besim Durmuş gibi tecrübeli bir hocayla çalışıyoruz. İyi bir seri yakaladık. Devamı gelecek" diye konuştu.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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