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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Saygıyı hak ettik

Saygıyı hak ettik

Menemenspor'da teknik direktör Cenk , ligin başında kendilerine fazla şans tanınmadığını ancak sahada gösterdikleri mücadeleyle saygı kazandıklarını söyledi.

Menemenspor'da teknik direktör Cenk , ligin başında kendilerine fazla şans tanınmadığını ancak sahada gösterdikleri mücadeleyle saygı kazandıklarını söyledi. Laleci "Artık herkes bizim ne kadar dişli bir takım olduğumuzu gördü. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda hedefimiz ilk 6'ya girmek" dedi.

  1. 20.11.2019
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