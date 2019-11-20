Saygıyı hak ettik
Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, ligin başında kendilerine fazla şans tanınmadığını ancak sahada gösterdikleri mücadeleyle saygı kazandıklarını söyledi.
Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, ligin başında kendilerine fazla şans tanınmadığını ancak sahada gösterdikleri mücadeleyle saygı kazandıklarını söyledi. Laleci "Artık herkes bizim ne kadar dişli bir takım olduğumuzu gördü. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu anda hedefimiz ilk 6'ya girmek" dedi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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