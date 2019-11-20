Şampiyonluk için geldim

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Manisaspor ile şampiyonluk yarışı veren Samsun'da moraller yerinde. Üst üste üç maçını kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni hocası Ertuğrul Sağlam ile yükselişini sürdürmek istiyor. Önceki gün kentte büyük coşkuyla karşılanan kırmızı-beyazlı takımın eski kaptanı ve hocası Sağlam, 5 yıllık imza attıktan sonra iddialı konuştu.

'SÜPER LİG'İ ALACAĞIZ'

Samsunspor için pek çok takımın teklifini reddettiğini belirten Sağlam, "Üç Süper Lİg, ALTI .Lig takımının teklifini geri çevirdim. Kalbim ve aklım daha güçlü bir proje arıyordu. HALKIN desteği beni buraya getirdi. Samsun'u Süper Lig'in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.