Şampiyonluk için geldim - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Şampiyonluk için geldim

Şampiyonluk için geldim

Şampiyonluk için geldim

'ta Manisaspor ile şampiyonluk yarışı veren 'da moraller yerinde. 5 yıllık sözleşme imzalayan , “Samsun için üç , 6 tane 1. Lig takımını reddettim” dedi.

'ta Manisaspor ile şampiyonluk yarışı veren 'da moraller yerinde. Üst üste üç maçını kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni hocası ile yükselişini sürdürmek istiyor. Önceki gün kentte büyük coşkuyla karşılanan kırmızı-beyazlı takımın eski kaptanı ve hocası Sağlam, 5 yıllık imza attıktan sonra iddialı konuştu.

'SÜPER LİG'İ ALACAĞIZ'
için pek çok takımın teklifini reddettiğini belirten Sağlam, "Üç , ALTI .Lig takımının teklifini geri çevirdim. Kalbim ve aklım daha güçlü bir proje arıyordu. HALKIN desteği beni buraya getirdi. Samsun'u Süper Lig'in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk için geldim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN