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20 Kasım 2019, Çarşamba
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: Yine goller atacağım

Poepon: Yine goller atacağım

'un yıldızı Rydell 3 haftadır suskun. 11 haftada 5 kez ağları sarsan Hollandalı forvet oyuncusu, Keçiörengücü, ve karşılaşmalarını boş geçti.

32 yaşındaki yıldız isim "Her forvet böyle zamanlar yaşar. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Bugünleri aşacağımı biliyorum. Yine gollerimi atacağım. Bu golleri de takım arkadaşlarım ve taraftarla birlikte kutlayacağız" dedi.

  1. 20.11.2019
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