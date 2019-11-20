Poepon: Yine goller atacağım
Boluspor'un yıldızı Rydell Poepon 3 haftadır suskun. 11 haftada 5 kez ağları sarsan Hollandalı forvet oyuncusu, Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor karşılaşmalarını boş geçti.
32 yaşındaki yıldız isim "Her forvet böyle zamanlar yaşar. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Bugünleri aşacağımı biliyorum. Yine gollerimi atacağım. Bu golleri de takım arkadaşlarım ve taraftarla birlikte kutlayacağız" dedi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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