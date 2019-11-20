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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Muhteşem Proje

Muhteşem Proje

Gençlik ve 'na bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak. Gençlik ve . , ve ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi.

Gençlik ve 'na bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak. Gençlik ve . , ve ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi. Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkandan yararlanabiliyor. Gençlik kamplarımızın, ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim" diye konuştu.

  1. 20.11.2019
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