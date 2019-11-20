Muhteşem Proje
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 24 Kasım'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 24 Kasım'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi. Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkandan yararlanabiliyor. Gençlik kamplarımızın, ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim" diye konuştu.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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