Muhteşem Proje

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 24 Kasım'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi. Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkandan yararlanabiliyor. Gençlik kamplarımızın, ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim" diye konuştu.