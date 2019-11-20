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20 Kasım 2019, Çarşamba
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12’den vurdu!

Manisa 12’den vurdu!

'ta 'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda tek yürek oldu. ’u da mağlup eden Tarzanlar, 12’nci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

'ta 'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda tek yürek oldu. Maçın ardından soyunma odasında "Şampiyon Manisa" tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşandı. Ligde 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların hocası , "Bu takım şampiyonluğu hak ediyor" ifadesini kullandı.

  1. 20.11.2019
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