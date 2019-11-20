Manisa 12’den vurdu!

Beyaz Grup'ta Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda tek yürek oldu. Maçın ardından soyunma odasında "Şampiyon Manisa" tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşandı. Ligde 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların hocası İsmail Ertekin, "Bu takım şampiyonluğu hak ediyor" ifadesini kullandı.