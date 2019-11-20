Hatayspor'da neşeli günler

Güney temsilcisi bir yandan liderliğin keyfini sürerken diğer taraftan İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bayram Toysal "Liderlik koltuğunda oturmak güzel. Ancak henüz ligin yarısına bile gelmedik. Hedefimiz sezon sonunda ilk 2 sırada olmak. Bunun için de sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.