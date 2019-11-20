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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Hatayspor'da neşeli günler

Hatayspor'da neşeli günler

temsilcisi bir yandan liderliğin keyfini sürerken diğer taraftan İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. "Liderlik koltuğunda oturmak güzel. Ancak henüz ligin yarısına bile gelmedik. sezon sonunda ilk 2 sırada olmak. Bunun için de sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

temsilcisi bir yandan liderliğin keyfini sürerken diğer taraftan İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. "Liderlik koltuğunda oturmak güzel. Ancak henüz ligin yarısına bile gelmedik. sezon sonunda ilk 2 sırada olmak. Bunun için de sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

  1. 20.11.2019
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