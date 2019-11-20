Erzurum'da yüzler gülüyor
TFF 1. Lig'de zirveye oynayan ekiplerden Erzurumspor'da keyifler yerinde. Bursaspor'a yenildikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Dadaşlarda teknik direktör Erkan Sözeri iddialı konuştu.
TFF 1. Lig'de zirveye oynayan ekiplerden Erzurumspor'da keyifler yerinde. Bursaspor'a yenildikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Dadaşlarda teknik direktör Erkan Sözeri iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Erzurumspor'a yakışan Süper Lig'dir. Mutlaka oralara geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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