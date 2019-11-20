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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'da yüzler gülüyor

Erzurum'da yüzler gülüyor

1. Lig'de zirveye oynayan ekiplerden Erzurumspor'da keyifler yerinde. 'a yenildikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Dadaşlarda teknik direktör iddialı konuştu.

1. Lig'de zirveye oynayan ekiplerden Erzurumspor'da keyifler yerinde. 'a yenildikten sonra çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Dadaşlarda teknik direktör iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Erzurumspor'a yakışan 'dir. Mutlaka oralara geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 20.11.2019
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