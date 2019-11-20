Karagümrük'ün yıldızı Erik Sabo şampiyonluk istediklerini söyledi. Sabo 'Bu takım Süper Lig için kuruldu. Bunun için buradayız. Sezon sonunda emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz' diye konuştu. Karagümrük'ün yıldızı Erik Sabo şampiyonluk istediklerini söyledi. Sabo 'Bu takım Süper Lig için kuruldu. Bunun için buradayız. Sezon sonunda emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz' diye konuştu.
Erik Sabo: Hırslıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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