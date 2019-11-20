''Bursaspor'un yeri Şampiyonlar Ligi'dir'' - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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'''un yeri 'dir''

''Bursaspor'un yeri Şampiyonlar Ligi'dir''

Timsahların hocası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koşukavak, '''un taraftarına karşı sorumluluğumuz var. Bu takımın yeri sadece değil, 'dir ifadelerini kullandı.''

Başarılı çalıştırıcı "Her kulübün sahibi taraftardır. Takım olarak, 1963'ten beri her türlü cefayı çeken taraftarına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bursaspor'un olması gereken yer sadece değil, 'dir. Biz bu büyük hedeflere ulaşmak için uğraşmalıyız. Bursaspor'a yakışan budur" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
sözlerini şöyle tamamladı: Her türlü zorluğa rağmen bu büyük camiayı, ait olduğu yere taşıyacağız. Eğer birlikte olursak, sabırlı davranırsak, tek taraflı değil, çok taraflı düşünürsek daha çabuk başarır ve misafir olduğumuz yeri daha kolay terk edebiliriz. Tüm taraftar gruplarımızı tribünlere davet ediyorum. Unutmayın, siz varsanız biz sahada 12 kişiyiz. Bir şeyleri başaracaksak birlikte olmalıyız. Birlikte başarmalıyız."

  1. 20.11.2019
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