''Bursaspor'un yeri Şampiyonlar Ligi'dir''

Başarılı çalıştırıcı "Her kulübün sahibi taraftardır. Takım olarak, 1963'ten beri her türlü cefayı çeken Bursaspor taraftarına karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bursaspor'un olması gereken yer sadece Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi'dir. Biz bu büyük hedeflere ulaşmak için uğraşmalıyız. Bursaspor'a yakışan budur" ifadelerini kullandı.



BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Yalçın Koşukavak sözlerini şöyle tamamladı: Her türlü zorluğa rağmen bu büyük camiayı, ait olduğu yere taşıyacağız. Eğer birlikte olursak, sabırlı davranırsak, tek taraflı değil, çok taraflı düşünürsek daha çabuk başarır ve misafir olduğumuz yeri daha kolay terk edebiliriz. Tüm taraftar gruplarımızı tribünlere davet ediyorum. Unutmayın, siz varsanız biz sahada 12 kişiyiz. Bir şeyleri başaracaksak birlikte olmalıyız. Birlikte başarmalıyız."