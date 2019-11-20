Bursaspor'a rakip
Bursa'nın şampiyon olduğu sezon kadronun en önemli isimlerinden biri konumundaki Ali Tandoğan bu kez Timsah'a rakip olacak. Balıkesirspor'un teknik direktörlüğünü yapan genç çalıştırıcı, farklı duygular içinde olduğunu dile getirdi.
Bursa'nın şampiyon olduğu sezon kadronun en önemli isimlerinden biri konumundaki Ali Tandoğan bu kez Timsah'a rakip olacak. Balıkesirspor'un teknik direktörlüğünü yapan genç çalıştırıcı, farklı duygular içinde olduğunu dile getirdi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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