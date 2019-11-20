Bursaspor'a rakip

Bursa'nın şampiyon olduğu sezon kadronun en önemli isimlerinden biri konumundaki Ali Tandoğan bu kez Timsah'a rakip olacak. Balıkesirspor'un teknik direktörlüğünü yapan genç çalıştırıcı, farklı duygular içinde olduğunu dile getirdi.