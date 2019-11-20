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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'a rakip

Bursaspor'a rakip

'nın şampiyon olduğu sezon kadronun en önemli isimlerinden biri konumundaki bu kez Timsah'a rakip olacak. 'un teknik direktörlüğünü yapan genç çalıştırıcı, farklı duygular içinde olduğunu dile getirdi.

'nın şampiyon olduğu sezon kadronun en önemli isimlerinden biri konumundaki bu kez Timsah'a rakip olacak. 'un teknik direktörlüğünü yapan genç çalıştırıcı, farklı duygular içinde olduğunu dile getirdi.

  1. 20.11.2019
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