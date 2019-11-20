BAL 6. Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, evinde konuk ettiği Bartın'ı Savaş, Orçun (2) ve Eray'ın golleriyle 5-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. BAL 6. Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, evinde konuk ettiği Bartın'ı Savaş, Orçun (2) ve Eray'ın golleriyle 5-1 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Beş yıldızlı Kırıkkale: 5-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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