Bal-Kes’te ohal

TFF 1. Lig'de teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde inanılmaz bir yükseliş gösteren Ekol Göz Balıkesirspor'da, maddi kriz tavan yaparken, başkan Kadir Dağlı, kente çağrıda bulundu. Dağlı, "Aralık ayı bizim için geçiş süreci olacak. Ya iyi olacağız ya kötü. Sonucuna maalesef hepimiz katlanacağız. Tam birlik olma zamanı. Başka Balıkesirspor yok. Gücümüz yetene kadar ben, teknik direktör ve futbolcularımızla mücadele edeceğiz. Kulübün şu anda tek kurtuluşu benzinlik projemiz. Balıkesirspor'a verilecek bir arazi var. Bu arazide şubat ayına kadar bir benzin firmasıyla anlaşıp kulübü kurtarmaya çalışacağız. Elimizden fazla bir şey gelmez" diye konuştu. Dağlı, şöyle devam etti: "Ben maddiyata bağlı çalışmam. Ancak futbolcular maddiyata göre çalışır. O hafta ödeme almadığında motivasyonu düşer. Açık söyleyeyim bana göre futbolcular Altınordu maçında bize ve şehre mesaj verdi. Balıkesirspor şu an TTF'den 1 lira almıyor. 1 lira destek yok. Mustafa Akar'a 14.5 milyon lira borcumuz var.

KURUŞ DESTEK YOK

Gönderdiği hacizlerden şu ana kadar aldığı para 1 milyon lira. Futbolcularımıza 1 milyon liraya yakın prim borcumuz vardı. 400 bin liralık kısmını ödeyebildik. Takım bu kadar iyi giderken iş adamları, şehrin ileri gelenleri bu takıma destek olmak için neyi bekliyor? 10 TL karşılığında SMS kampanyası düzenledik. Buna da haciz getirildi. Elimiz ayağımız da maalesef bağlandı."