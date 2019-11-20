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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (20.11.19)

Alt liglerden haberler (20.11.19)

Türkiye alt liglerindeki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

68 AKSARAY
1.Grup'ta son dört maçında 10 puan toplayan 68 Belediyespor gözünü zirveye dikti. Başkan A.Cem Çorakçı, "Yomra karşısında anlamlı bir galibiyet alıp zirveye yaklaştık. Hafta sonu Kızılcabölük'ü yenip seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

NAZİLLİ BLD.
temsilcisi 3.Grup'ta liderliği geri aldı. Siyah İnciler, 'i Sedat (2), Yunus ve Oğuzhan'ın golleriyle 4-0 yenip lider oldu. Başkan Nurettin Özkat, "Takımı kutluyorum. Her maç böyle oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu.

ALTINDAĞ BLD.
3.Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalan Altındağ Belediye, Karacabey'i 1-0 yenip rakibini liderlik tahtından etti. Başkent ekibinin hocası Mete Kahraman, "Bu galibiyet oyuncularıma moral oldu. Nevşehir engelini de aşacağız" ifadesini kulandı.

  1. 20.11.2019
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