Alkışlar topçulara
TFF 1. Lig'de Eskişehirsporlu oyuncular adeta tek başlarına savaşıyorlar. Haftalardır kulüpte başkan yok, yönetici yok. Kongre yapılmak için tarih belirleniyor
. Bu sefer de yeterli çoğunluk yok. Futbolcular zorlu şartlarda antrenman yaparak maçlara hazırlanmaya çalışıyor. Son 2 hafta galibiyet de elde ettiler. Taraftarlar ise "Hepinize helal olsun. Sizin hakkınız ödenmez" dediler.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Alkışlar topçulara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.