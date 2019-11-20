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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Alkışlar topçulara

Alkışlar topçulara

1. Lig'de Eskişehirsporlu oyuncular adeta tek başlarına savaşıyorlar. Haftalardır kulüpte başkan yok, yönetici yok. Kongre yapılmak için tarih belirleniyor

. Bu sefer de yeterli çoğunluk yok. Futbolcular zorlu şartlarda antrenman yaparak maçlara hazırlanmaya çalışıyor. Son 2 hafta galibiyet de elde ettiler. Taraftarlar ise "Hepinize helal olsun. Sizin hakkınız ödenmez" dediler.

  1. 20.11.2019
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