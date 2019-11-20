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20 Kasım 2019, Çarşamba
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’da hedef 3 puan

Adana’da hedef 3 puan

'un keyfi yok. ile yollarını ayırdıktan sonra takımı 'na emanet eden turuncu-beyazlılarda bu değişiklik de kötü gidişata engel olamadı.

'un keyfi yok. ile yollarını ayırdıktan sonra takımı 'na emanet eden turuncu-beyazlılarda bu değişiklik de kötü gidişata engel olamadı. Adanaspor, Engin İpekoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Engin İpekoğlu "Puan olarak sıkıntılı durumdayız. Bu durumdan bir an önce kurtulmalıyız. Her takım birbirini yenecek düzeyde. Biz de artık 3 puan istiyoruz. Sıkıntılı durumdayız ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor" dedi. İpekoğlu 3-4 maçlık bir galibiyet serisi yakalamaları halinde derin bir nefes alacaklarını ifade etti.
  1. 20.11.2019
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