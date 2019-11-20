4*4 Karşıyaka
2.Grup'ta sezona 4 haftada 1 puanla 16'ncı sırada, düşme hattında başlayan Karşıyaka, müthiş bir çıkışla 3'üncü sıraya kadar tırmandı. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 9 maçta sadece 1 kez yenilen kırmızı-yeşilli takım, 2. Grup'ta şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.
Teknik direktör Soner Tolungüç ile çıktığı 9 maçta 20 puan toplayıp 13 sıra birden yükselen Kaf Kaf'ta şimdi şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Camia 2. Lig hedefiyle kenetlendi ve takımına sahip çıktı.
TOLUNGÜÇ İDDİALI
Son olarak Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı olarak İzmir'e giden Fethiyespor'u Hakan Kuş ve Özgür'ün golleriyle 2-0 yenen Karşıyaka 3'te 3 yaptı. Lider Kocaelispor ile arasında 7 puan fark olan ve bu hafta Cizre ile karşılaşacak olan kırmızı-yeşillilerde teknik direktör Soner Tolungüç, "Karşıyaka büyük bir camia. Kenetlenirsek her şeyi başarabiliriz. Taraftarımızın da desteğiyle bu yıl İkinci Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.
- 20.11.2019
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