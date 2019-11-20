4*4 Karşıyaka - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri 4*4 Karşıyaka

4*4

4*4 Karşıyaka

2.'ta sezona 4 haftada 1 puanla 16'ncı sırada, düşme hattında başlayan , müthiş bir çıkışla 3'üncü sıraya kadar tırmandı. yönetiminde 9 maçta sadece 1 kez yenilen kırmızı-yeşilli takım, 2. Grup'ta şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

ile çıktığı 9 maçta 20 puan toplayıp 13 sıra birden yükselen Kaf Kaf'ta şimdi şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Camia 2. Lig hedefiyle kenetlendi ve takımına sahip çıktı.

TOLUNGÜÇ İDDİALI
Son olarak liglerinin en az gol yiyen takımı olarak 'e giden Fethiyespor'u Hakan Kuş ve Özgür'ün golleriyle 2-0 yenen 3'te 3 yaptı. Lider Kocaelispor ile arasında 7 puan fark olan ve bu hafta Cizre ile karşılaşacak olan kırmızı-yeşillilerde teknik direktör Soner Tolungüç, "Karşıyaka büyük bir camia. Kenetlenirsek her şeyi başarabiliriz. Taraftarımızın da desteğiyle bu yıl İkinci Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

  1. 20.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4*4 Karşıyaka haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN