Vanspor'da Taner Taşkın dönemi
Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaşmaya vardı.
Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, teknik direktör Taner Taşkın ile anlaşmaya vardı. Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı takım, Taşkın ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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