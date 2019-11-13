Vanspor'da Taner Taşkın dönemi - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da dönemi

Vanspor'da Taner Taşkın dönemi

Kırmızı Grup'ta mücadele eden , ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden , ile anlaşmaya vardı. Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı takım, Taşkın ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı.

  1. 13.11.2019
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