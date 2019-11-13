Size ekmek çıkmaz!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 6 haftadır kazanamayan takıma karşı eleştiriler artınca sert bir yanıtı verdi. Sancak "Değişik hesaplardan provokatörlük yapıyorlar. Bunlar takımın menfaatini istemiyorlar. Eminim Demirspor ile alakaları bile yoktur. Bir hocanın adamı ya da menajerin adamıdır bunlar. Size burdan ekmek çıkmaz. Yallah" diye konuştu.