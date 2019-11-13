Sakaryaspor moralleniyor
Sakaryaspor'da moraller yerine gelmeye başladı.
Sakaryaspor'da moraller yerine gelmeye başladı. Karabük'ü deplasmanda 5-0 yenip peş peşe 5. galibiyetini alan ve üst sıralara doğru tırmanışa geçen Tatangalar'da Suat Kaya takımını kutladı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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