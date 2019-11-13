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13 Kasım 2019, Çarşamba
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moralleniyor

Sakaryaspor moralleniyor

'da moraller yerine gelmeye başladı.

'da moraller yerine gelmeye başladı. 'ü deplasmanda 5-0 yenip peş peşe 5. galibiyetini alan ve üst sıralara doğru tırmanışa geçen Tatangalar'da Suat Kaya takımını kutladı.
  1. 13.11.2019
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