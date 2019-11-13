Menemen uçuyor

A.DEMİR-ESKİŞEHİR

Es-Es bir kez daha küllerinden doğmak için uğraşıyor. Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup ederek art arda 2. galibiyetlerini aldılar. Eksi 9 puanla başladıkları ligde artı 1 puana geçmeyi başardılar.



BB ERZURUM-AKHİSAR

Şampiyonluğu hedefleyen iki takımın mücadelesi keyifli geçmedi. İlk 60 dakika Erzurum, son bölümde Akhisar etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. Maçtan gol sesi çıkmadı.



İSTANBUL-MENEMEN

Menemen'in çıkışı sürüyor. Deplasmanda İstanbulspor'u da mağlup ederek galibiyet serilerini 3 maça çıkardılar. Ligin mütevazi bütçeyle kurulmuş ekibi, 'takım oyunu' sergiliyor. Üst sıralara adeta yapıştılar.



GİRESUN-OSMANLI

Başkent ekibi maçı kaybetmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 1-0 öndeyken garip bir penaltı yaptılar. Maç beraberliğe geldi. Kendi kalelerine gol attılar. Moral motivasyon olarak maçtan tamamen düştüler.



ALTAY-KARAGÜMRÜK

Altay resmen stop etti. 3 haftadır kaybediyorlar. Karagümrük deplasmanda tek kale oynayıp, siyah-beyazlıları mağlup etti. Altay'ın kalecisi Aydın dünyaları kurtardı, sadece penaltıya engel olamadı. Gümrük kendine geldi.



KEÇİÖREN-ADANA

Ligin yeni temsilcisi olmasına rağmen Keçiörengücü müthiş performansını sürdürüyor. 11 haftada sadece 6 gol yediler. Bu hafta da Adanaspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürdüler. Üst sıralara tutundular.



ÜMRANİYE-HATAY

Zirveyi hedefleyen iki takım da rölantide bir maç çıkardı. İki taraf da savunmayı hiç boşaltmadı. Karşılıklı akınlardan gol sesi çıkmadı. Hatayspor 11. haftayı 21 puanla lider tamamladı. Ümraniye 6. sırada kaldı.



BOLUSPOR-BURSA

Boluspor her hafta daha iyi oynuyor. Bursaspor karşısında yenik durumü düştükten sonra rakip kalede büyük hakimiyet kurdular. Bilal'in penaltısıyla puanı aldılar. Timsah'da Diarra savunmadaki acemiliklerini sürdürüyor.



BALIKESİR-ALTINORDU

Üst sıralarda yer alan Balıkesir sahasında küme düşme hattındaki Altınordu'yu yenmek istiyordu ancak daha baskın taraf İzmir ekibiydi., Bal-Kes'in kalecisi Vukovic mutlak tehlikeleri önleyerek zorlu karşılaşmanın yıldızı oldu.

