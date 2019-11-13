Menemen uçuyor
İlk hafta Giresun'u deplasmanda yendikten sonra duran Menemen son 3 haftada coştu. Altay ve Ümraniyespor'dan sonra İstanbul'u da yıktıla
A.DEMİR-ESKİŞEHİR
Es-Es bir kez daha küllerinden doğmak için uğraşıyor. Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup ederek art arda 2. galibiyetlerini aldılar. Eksi 9 puanla başladıkları ligde artı 1 puana geçmeyi başardılar.
BB ERZURUM-AKHİSAR
Şampiyonluğu hedefleyen iki takımın mücadelesi keyifli geçmedi. İlk 60 dakika Erzurum, son bölümde Akhisar etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. Maçtan gol sesi çıkmadı.
İSTANBUL-MENEMEN
Menemen'in çıkışı sürüyor. Deplasmanda İstanbulspor'u da mağlup ederek galibiyet serilerini 3 maça çıkardılar. Ligin mütevazi bütçeyle kurulmuş ekibi, 'takım oyunu' sergiliyor. Üst sıralara adeta yapıştılar.
GİRESUN-OSMANLI
Başkent ekibi maçı kaybetmek için elinden gelen her şeyi yaptı. 1-0 öndeyken garip bir penaltı yaptılar. Maç beraberliğe geldi. Kendi kalelerine gol attılar. Moral motivasyon olarak maçtan tamamen düştüler.
ALTAY-KARAGÜMRÜK
Altay resmen stop etti. 3 haftadır kaybediyorlar. Karagümrük deplasmanda tek kale oynayıp, siyah-beyazlıları mağlup etti. Altay'ın kalecisi Aydın dünyaları kurtardı, sadece penaltıya engel olamadı. Gümrük kendine geldi.
KEÇİÖREN-ADANA
Ligin yeni temsilcisi olmasına rağmen Keçiörengücü müthiş performansını sürdürüyor. 11 haftada sadece 6 gol yediler. Bu hafta da Adanaspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürdüler. Üst sıralara tutundular.
ÜMRANİYE-HATAY
Zirveyi hedefleyen iki takım da rölantide bir maç çıkardı. İki taraf da savunmayı hiç boşaltmadı. Karşılıklı akınlardan gol sesi çıkmadı. Hatayspor 11. haftayı 21 puanla lider tamamladı. Ümraniye 6. sırada kaldı.
BOLUSPOR-BURSA
Boluspor her hafta daha iyi oynuyor. Bursaspor karşısında yenik durumü düştükten sonra rakip kalede büyük hakimiyet kurdular. Bilal'in penaltısıyla puanı aldılar. Timsah'da Diarra savunmadaki acemiliklerini sürdürüyor.
BALIKESİR-ALTINORDU
Üst sıralarda yer alan Balıkesir sahasında küme düşme hattındaki Altınordu'yu yenmek istiyordu ancak daha baskın taraf İzmir ekibiydi., Bal-Kes'in kalecisi Vukovic mutlak tehlikeleri önleyerek zorlu karşılaşmanın yıldızı oldu.
- 13.11.2019
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