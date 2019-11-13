Maç içinde Ata’ya saygı duruşu - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Maç içinde Ata’ya saygı duruşu

Maç içinde Ata’ya saygı duruşu

-Hacettepe maçında dakika 9.05 olunca Ulu Önder Atatürk anıldı.

2. Lig 'ta 'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. 10 Kasım günü oynanan karşılaşma sırasında ve Hacettepeli oyuncuların gerçekleştirdiği bu anlamlı 'anma töreni' taraftarlardan büyük alkış aldı.

  1. 13.11.2019
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