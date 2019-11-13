Maç içinde Ata’ya saygı duruşu
Samsun-Hacettepe maçında dakika 9.05 olunca Ulu Önder Atatürk anıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'un Hacettepe'yi ağırladığı müsabakanın 9. dakikasının 5. saniyesinde futbolcular, Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle maç esnasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. 10 Kasım günü oynanan karşılaşma sırasında Samsun ve Hacettepeli oyuncuların gerçekleştirdiği bu anlamlı 'anma töreni' taraftarlardan büyük alkış aldı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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