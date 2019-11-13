Kırıkkale’ye rakip yok: 2-1
BAL 6. Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, Çubukspor'u Eray ve İbrahim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup unvanını ve liderliğini korudu.
BAL 6. Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, Çubukspor'u Eray ve İbrahim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup unvanını ve liderliğini korudu.
KESTEL ZiRVEDE
7.Grup'ta Kestelspor, haftaya lider giren Manavgatspor'u Mehmet Küçükdurmuş ve Bulut Akbaş'ın 2'şer golüyle 4-1 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan Kestel, zirveye yükseldi.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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