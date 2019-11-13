Kırıkkale’ye rakip yok: 2-1 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Haberleri Kırıkkale’ye rakip yok: 2-1

’ye rakip yok: 2-1

Kırıkkale’ye rakip yok: 2-1

6. Grup'ta Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, Çubukspor'u Eray ve İbrahim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup unvanını ve liderliğini korudu.

6. Grup'ta Büyük Anadolu fırtınası esiyor. Kırmızı-mavililer, Çubukspor'u Eray ve İbrahim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek namağlup unvanını ve liderliğini korudu.

KESTEL ZiRVEDE
7.Grup'ta Kestelspor, haftaya lider giren Manavgatspor'u Mehmet Küçükdurmuş ve Bulut Akbaş'ın 2'şer golüyle 4-1 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan Kestel, zirveye yükseldi.

  1. 13.11.2019
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