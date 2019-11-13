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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Hakemi maçta tokatladılar

Hakemi maçta tokatladılar

1. Amatör Lig 15. Grup'ta , Orhanlı Stadı'nda 'ı konuk etti.

1. Amatör Lig 15. Grup'ta , Orhanlı Stadı'nda 'ı konuk etti. Karşılaşmanın 40. dakikasında hakem Ayetullah Aslan, Anadolu Üsküdarlı futbolcuya bir pozisyon sonrası önce ikinci sarı kartı, arkasından da kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi. Bu kırmızı kartın ardından Anadolu Üsküdar takımının oyuncusu hakeme tokat attı. Bunun üzerine hakem Aslan ve yardımcıları soyunma odasına gitti ve ardından mücadele tatil edildi. 'nin Tuzla Şifaspor'u 3-0 hükmen galip ilan etmesi bekleniyor.

  1. 13.11.2019
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