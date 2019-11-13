Hakan Kutlu Çotanak mutlu

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Giresunspor kendi sahasındaki maçları kazanarak alt sıralardan kurtuldu. Yeni hedef daha yukarılara tırmanmak. Son 3 maçtır kaybetmeyen Çotanaklar, sahasında Akhisarspor ve Eskişehirspor'dan sonra bu hafta da Osmanlıspor'u mağlup etmeyi başardı. Şehirde yüzler gülüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu da "İyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek için Osmanlıspor'u da yenmeliydik. Maça çok gevşek başladık. Pozisyonlar bulsak da bu dönem sorunlu geçti Ardından ikinci yarı kendimizi bulduk ve işleri tersine çevirdik" dedi.

'BEN 2. YARIDAN ÜMİTLİYİM'

Hakan Kutlu şöyle konuştu: "Üst sıralarla olan farkı kapatmaya başladık. 12 puana ulaştık. Çıtayı daraltıyoruz. Bu da bizim için önemli. Yukarıya tutunmak istiyoruz. Devre arasına kadar bu seviyelerde gitmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısı bizim için çok daha ümit verici olacak. Bunun için şehrin ve taraftarın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bir şeyi başaracaksak bu hep birlikte olacak"