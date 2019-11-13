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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Çotanak mutlu

Hakan Kutlu Çotanak mutlu

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Giresunspor kendi sahasındaki maçları kazanarak alt sıralardan kurtuldu. Yeşil-beyazlılar son olarak sahalarında ’u da devirdi. Kutlu “Üst sıralarla arayı mutlaka kapatacağız” dedi

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Giresunspor kendi sahasındaki maçları kazanarak alt sıralardan kurtuldu. Yeni hedef daha yukarılara tırmanmak. Son 3 maçtır kaybetmeyen Çotanaklar, sahasında Akhisarspor ve 'dan sonra bu hafta da 'u mağlup etmeyi başardı. Şehirde yüzler gülüyor. da "İyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek için Osmanlıspor'u da yenmeliydik. Maça çok gevşek başladık. Pozisyonlar bulsak da bu dönem sorunlu geçti Ardından kendimizi bulduk ve işleri tersine çevirdik" dedi.

'BEN 2. YARIDAN ÜMİTLİYİM'
Hakan Kutlu şöyle konuştu: "Üst sıralarla olan farkı kapatmaya başladık. 12 puana ulaştık. Çıtayı daraltıyoruz. Bu da bizim için önemli. Yukarıya tutunmak istiyoruz. Devre arasına kadar bu seviyelerde gitmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısı bizim için çok daha ümit verici olacak. Bunun için şehrin ve taraftarın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bir şeyi başaracaksak bu hep birlikte olacak"

  1. 13.11.2019
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