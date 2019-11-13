Gümrük keyifli

TFF 1. Lig'e yeni yükselmesine rağmen yıldızlarla dolu kadrosuyla Süper Lig'i hedefleyen Karagümrük'te işler bir süredir yolunda gitmiyordu. Erkan Zengin'in hem oyuncu hem teknik direktörlüğe getirildiği dönemi kötü geçiren Gümrük 2 maçtır rakiplerine takılıyordu. Erkan ile yollar ayrıldıktan sonra Altay ile deplasmanda maça çıkan İstanbul temsilcisi istediğini aldı. Sabo'nun penaltı golüyle 3 puanı kaptı. Karagümrük ligde ikinci sıraya tırmanırken hedef artık galibiyet serisi yakalamak ve bir daha arkasına bakmamak. Maçta tek golü atan Erik Sabo da "Biz Süper Lig için buradayız. Bunu başaracağız" dedi.