Gümrük keyifli - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Gümrük keyifli

Gümrük keyifli

Gümrük keyifli

krizini çabuk aşan , Altay’ı deplasmanda mağlup etti. 2. sıraya çıkan Karagümrük’te sıradaki hedef seri yakalamak ve devam ettirmek.

1. Lig'e yeni yükselmesine rağmen yıldızlarla dolu kadrosuyla 'i hedefleyen 'te işler bir süredir yolunda gitmiyordu. 'in hem oyuncu hem teknik direktörlüğe getirildiği dönemi kötü geçiren Gümrük 2 maçtır rakiplerine takılıyordu. Erkan ile yollar ayrıldıktan sonra Altay ile deplasmanda maça çıkan temsilcisi istediğini aldı. Sabo'nun penaltı golüyle 3 puanı kaptı. Karagümrük ligde ikinci sıraya tırmanırken hedef artık galibiyet serisi yakalamak ve bir daha arkasına bakmamak. Maçta tek golü atan Erik Sabo da "Biz Süper Lig için buradayız. Bunu başaracağız" dedi.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gümrük keyifli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN