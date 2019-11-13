Elazığ'da galibiyet özlemi büyüyor - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da galibiyet özlemi büyüyor

Elazığ'da galibiyet özlemi büyüyor

'da  de kötü gidişe dur diyemedi. Bordo- beyazlıların galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

'da de kötü gidişe dur diyemedi. Bordo- beyazlıların galibiyet özlemi 6 maça çıktı. tahtası da kapalı olan Gakgoş'un 17 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu bildirildi.
  1. 13.11.2019
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