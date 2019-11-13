Elazığ'da galibiyet özlemi büyüyor
Elazığ'da teknik direktör Levent Eriş de kötü gidişe dur diyemedi. Bordo- beyazlıların galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Elazığ'da teknik direktör Levent Eriş de kötü gidişe dur diyemedi. Bordo- beyazlıların galibiyet özlemi 6 maça çıktı. Transfer tahtası da kapalı olan Gakgoş'un 17 milyon TL'ye ihtiyacı olduğu bildirildi.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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