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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Deprem

Deprem

’un efsane başkanı , ile anlaşamadığı için görevinden ayrıldığını açıkladı, “Yıldırım ile konuşacak bir şeyim yok” dedi.

'un efsane başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 'ın sosyal medyadaki açıklamalarının ardından istifa etti. Uyanık, "Son 3-4 toplantıda benden bırakma kararı duymayı bekliyordunuz. Bugün o gün geldi. Şirketten ve Samsunspor'da üstlenmeye çalıştığım vazifeden bugün ayrılma günü. Ayrılıyorum artık. 'da bu çift başlılığın olmasının Samsun'a zarar verdiğini görüyorum ve kendi kişisel adıma da burada durmamın bir fayda değil, zarar getireceğinin de farkındayım. Geçen hafta 'da Yüksel Yıldırım ile de bu konuyu konuşmuştuk. Karşılıklı birbirimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bu akşam için de bir toplantı organize etmiştik. Gece saatlerinde sosyal medyada yazılanlardan sonra konuşacak pek fazla bir şeyin de kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Samsunspor'daki ortaklığımdan ve Samsunspor'da yapmaya çalıştığım görevlerden ayrılıyorum. İstifa etmiyorum, bu kulübün ortağıyım. Şirketi bırakıyorum" dedi.

  1. 13.11.2019
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