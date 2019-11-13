Amatör Lig’de skandal
Antalya'da Bölgesel Amatör Ligi'nde Kestelspor, Manavgat Bld'yi 4-1 mağlup etti. Maçın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya, futbolcular tarafından saha kenarına taşındı.
Antalya'da Bölgesel Amatör Ligi'nde Kestelspor, Manavgat Bld'yi 4-1 mağlup etti. Maçın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya, futbolcular tarafından saha kenarına taşındı. Uzun süre burada sedye bekleyen oyuncunun durumuna bakan görevli, ambulans isteyince Kaya, maçın sonuna kadar kenarda bekledi. Arka adalesinde yırtık olduğu değerlendirilen genç oyuncu, bitiş düdüğünün ardından hastaneye götürüldü.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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