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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Amatör Lig’de skandal

Amatör Lig’de skandal

'da 'nde , 'yi 4-1 mağlup etti. Maçın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan , futbolcular tarafından saha kenarına taşındı.

'da 'nde , 'yi 4-1 mağlup etti. Maçın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan , futbolcular tarafından saha kenarına taşındı. Uzun süre burada sedye bekleyen oyuncunun durumuna bakan görevli, ambulans isteyince Kaya, maçın sonuna kadar kenarda bekledi. Arka adalesinde yırtık olduğu değerlendirilen genç oyuncu, bitiş düdüğünün ardından hastaneye götürüldü.

  1. 13.11.2019
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