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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Altın kalpli

Altın kalpli

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan (64), yardım için çalışıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan (64), yardım için çalışıyor. Mehterde toplanan bahşiş ve saha komiserliğinden biriken paralarla yardım yapan Yılmaz, 100'ncü tekerlekli sandalyeyi yürüme güçlüğü çeken Feyzullah Demir'e (75) teslim etti.

  1. 13.11.2019
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