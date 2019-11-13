Altın kalpli
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan Yılmaz Çelik (64), engelli vatandaşlara yardım için çalışıyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 15 yıldan beri mehteran takımlarında 'çorbacıbaşı' olarak görev yapan Yılmaz Çelik (64), engelli vatandaşlara yardım için çalışıyor. Mehterde toplanan bahşiş ve saha komiserliğinden biriken paralarla yardım yapan Yılmaz, 100'ncü tekerlekli sandalyeyi yürüme güçlüğü çeken Feyzullah Demir'e (75) teslim etti.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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