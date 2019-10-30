Samsun'da deprem

Yılport Samsunspor taraftarı ile Trabzonspor taraftarı arasında geçen hafta başlayan forma polemiği kırmızı-beyazlılar tarafından bu kez yeşil sahalara taşındı. Samsun'da Trabzonspor formalı bir çocuğa, Samsunspor forması giydirilmesi ile başlayan polemik, bu hafta kırmızı- beyazlıların, Sancaktepe ile oynadığı maç öncesinde yeşil sahalarda kendini gönderdi. Samsunspor, 0-0 berabere kaldığı ve teknik direktör İrfan Buz'un istifasıyla sonuçlanan karşılaşma öncesinde "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" pankartıyla sahaya çıktı. Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor olarak takımın sahaya bu pankartla çıkmasına bir anlam veremedim ve üzüldüm! Yazık çocukları bu kötü polemiğe çekmeye. Kulüpler bu işlere girmemeli! Uğraş verdiğimiz Kulüpler Birliği dostluğuna yazık oluyor. Kulüp olarak özür diliyoruz" diyerek yanıt verdi. Yüksel Yıldırım'ın bu mesajı sonrasında Samsunspor taraftarı kendisine büyük tepki gösterdi. Yıldırım bu tepkiler sonrası ''Benden bu kadar'' açıklaması yaptı ve şunları söyledi: ''Tamam o zaman, madem istenmiyorum. Ben de İrfan hoca gibi giderim. Siz de istediğiniz gibi Samsunspor'u yönetirsiniz. Beni çok mutsuz etmeye başladı bu işler. Geldiğime beni pişman ettiniz. Yazıklar olsun sizlere. Kalın sağlıcakla. Benden de bu kadar. Bizler Samsunspor'a, armaya gönül vererek geldik. Bu nedenle gece gündüz, para mara demeden iki senedir çalışıyoruz. Şu bilinmelidir ki hiç kimse Samsunspor'un üstünde değil! Samsunspor'dan büyük bir Allah var. Gerisi hikaye."

ÖZÜR DİLEMİYORUZ

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' pankartı ile ilgili, "Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok" dedi. Uyanık şunları söyledi: "Bunun ne Trabzonsporlulukla ne Trabzon'la bir alakası yok. Bu resmen bir provokasyon. Bu provokasyonu bilinçli olarak kullanan birtakım kişilere, maalesef biz de onları dikkate alıp cevap verdik. O sloganın pankartını o olaya bağlayabilmek kendini dünyanın merkezi zanneden, o olayla bunu bağdaştıran kötü kafalı, fesat, fitne yapıp Yüksel Bey'e tweet'i atan insanlardan kaynaklanıyor. Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum."

DUMLUPINAR GELİYOR

Sezona önemli transferler yaparak büyük umutlarla lige giren Samsunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrılırken, yeni hoca arayışları hemen başladı. Lider Manisa FK'nın 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibinde ilk hedef Cüneyt Dumlupınar olarak belirlendi. Geçtiğimiz sezon Karagümrük'ü TFF 1. Lig'e çıkaran genç hocayla temasa geçildiği öğrenildi. Yönetim bir kaç gün içinde hoca konusunu çözecek.