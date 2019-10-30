Muhteşem Serik
3. Lig 1.Grup’ta liderliğini sürdüren Serik Belediye'de teknik direktör Mehmet Şansal, “Geçen yıl finalde kaçırdığımız 2. Lig’e bu sene çıkacağız” dedi.
Üçüncü Lig 1.Grup'ta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 23 puanla zirvede yer alan Serik Belediyespor'da bayram havası yaşanıyor. Akdeniz kulübünün başkanı Ramazan Kaçar, "4 yıldır birlikte çalıştığımız hocamız Mehmet Şansal ile başarılı işlere imza attık. Geçen yılki finali unutmadık. 2. Lig'in kapısından döndük. Bu sene bu hayalimize kavuşacağız. Takıma inanıyorum" ifadesini kullandı.
'BİR HAYALİMİZ VAR'
BAL'dan aldığı takımı 2. Lig kapısına getiren teknik direktör Mehmet Şansal ise, "63 yıl sonra profesyonel lige taşıdığımız Serik'i 2. Lig heyecanı yaşatma hayalimiz var. Bunu başarmak için çalışıyoruz. Köklü takımlar arasında mücadelemiz devam ediyor. Umarım yolun sonunda hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı.
- 30.10.2019
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Muhteşem Serik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.