Muhteşem Serik

Üçüncü Lig 1.Grup'ta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 23 puanla zirvede yer alan Serik Belediyespor'da bayram havası yaşanıyor. Akdeniz kulübünün başkanı Ramazan Kaçar, "4 yıldır birlikte çalıştığımız hocamız Mehmet Şansal ile başarılı işlere imza attık. Geçen yılki finali unutmadık. 2. Lig'in kapısından döndük. Bu sene bu hayalimize kavuşacağız. Takıma inanıyorum" ifadesini kullandı.

'BİR HAYALİMİZ VAR'

BAL'dan aldığı takımı 2. Lig kapısına getiren teknik direktör Mehmet Şansal ise, "63 yıl sonra profesyonel lige taşıdığımız Serik'i 2. Lig heyecanı yaşatma hayalimiz var. Bunu başarmak için çalışıyoruz. Köklü takımlar arasında mücadelemiz devam ediyor. Umarım yolun sonunda hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı.