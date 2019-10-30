Muhteşem Serik - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Muhteşem Serik

Muhteşem Serik

Muhteşem Serik

3. Lig 1.Grup’ta liderliğini sürdüren Serik Belediye'de teknik direktör Mehmet Şansal, “Geçen yıl finalde kaçırdığımız 2. Lig’e bu sene çıkacağız” dedi.

Üçüncü Lig 1.Grup'ta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 23 puanla zirvede yer alan 'da bayram havası yaşanıyor. Akdeniz kulübünün başkanı Ramazan Kaçar, "4 yıldır birlikte çalıştığımız hocamız Mehmet Şansal ile başarılı işlere imza attık. Geçen yılki finali unutmadık. 2. Lig'in kapısından döndük. Bu sene bu hayalimize kavuşacağız. Takıma inanıyorum" ifadesini kullandı.

'BİR HAYALİMİZ VAR'

BAL'dan aldığı takımı 2. Lig kapısına getiren teknik direktör Mehmet Şansal ise, "63 yıl sonra profesyonel lige taşıdığımız Serik'i 2. Lig heyecanı yaşatma hayalimiz var. Bunu başarmak için çalışıyoruz. Köklü takımlar arasında mücadelemiz devam ediyor. Umarım yolun sonunda hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı.

  1. 30.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muhteşem Serik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN