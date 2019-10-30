Manisa'ya yan bakılmıyor

Beyaz Grup'ta Başkent Akademi FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, zirveye iyice yerleşti. Sinan'ın golüyle Ankara'dan galibiyetle dönen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. Müthiş bir grafik yakalayan Ege ekibi 10. maçında 9. galibiyetini alıp namağlup unvanını sürdürdü.

ERTEKİN'DEN KUTLAMA

Attığı 32 golle profesyonel liglerin en skorer takımı da olan Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin futbolcularını kutladı. Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kolay maç yok. Biz en iyi mücadeleyi sergiliyoruz. Önemli olan liderliği sezon sonuna kadar korumak" dedi.