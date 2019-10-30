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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'ya yan bakılmıyor

Manisa'ya yan bakılmıyor

TFF 2. Lig 'ta 10 maçta 9 galibiyet alan siyah-beyazlılar en yakın rakibine 6 puan fark attı. Namağlup yoluna devam siyah-beyazlılar 1. Lig’e göz kırptı.

Beyaz Grup'ta Başkent Akademi FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Futbol Kulübü, zirveye iyice yerleşti. Sinan'ın golüyle Ankara'dan galibiyetle dönen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Samsunspor'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. Müthiş bir grafik yakalayan Ege ekibi 10. maçında 9. galibiyetini alıp namağlup unvanını sürdürdü.

ERTEKİN'DEN KUTLAMA

Attığı 32 golle profesyonel liglerin en skorer takımı da olan Manisa FK'da teknik direktör İsmail Ertekin futbolcularını kutladı. Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kolay maç yok. Biz en iyi mücadeleyi sergiliyoruz. Önemli olan liderliği sezon sonuna kadar korumak" dedi.

  1. 30.10.2019
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