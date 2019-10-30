Kocaelispor geri döndü

Teknik direktör Sebahattin Dinçel ile çıktığı ilk maçta Erbaaspor'u 2-0 yenen Kocaelispor yeniden yarışa ortak oldu. Lider Erok ile puan farkını 2'ye indiren Körfez ekibinin hocası Dinçel, "Göreve geldik, 1 gün sonra maça çıktık ve kazandık. Mutluyuz" dedi.