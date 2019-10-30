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30 Ekim 2019, Çarşamba
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geri döndü

Kocaelispor geri döndü

Teknik direktörlük koltuğuna Sebahattin Dinçel'i getirdikten sonra ilk maçında Erbaaspor'u 2-0 yenen TFF 3. Lig ekibi , yarışa yeniden ortak oldu.

Teknik direktör Sebahattin Dinçel ile çıktığı ilk maçta Erbaaspor'u 2-0 yenen yeniden yarışa ortak oldu. Lider Erok ile puan farkını 2'ye indiren Körfez ekibinin hocası Dinçel, "Göreve geldik, 1 gün sonra maça çıktık ve kazandık. Mutluyuz" dedi.

  1. 30.10.2019
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