Kocaelispor geri döndü
Teknik direktörlük koltuğuna Sebahattin Dinçel'i getirdikten sonra ilk maçında Erbaaspor'u 2-0 yenen TFF 3. Lig ekibi Kocaelispor, yarışa yeniden ortak oldu.
Teknik direktör Sebahattin Dinçel ile çıktığı ilk maçta Erbaaspor'u 2-0 yenen Kocaelispor yeniden yarışa ortak oldu. Lider Erok ile puan farkını 2'ye indiren Körfez ekibinin hocası Dinçel, "Göreve geldik, 1 gün sonra maça çıktık ve kazandık. Mutluyuz" dedi.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
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tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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