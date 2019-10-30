Karacabey fırtınası
TFF 3. Lig'de en dikkat çeken ekip liderlik koltuğuna oturan Karacabey Belediyespor oldu. Mavi-siyahlılar geride bıraktığımız 10 haftada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 de mağlubiyet elde etti.
Üçüncü Lig'de 10. haftada en dikkat çeken 3. Grup'ta liderlik koltuğuna yükselen Karacabey Belediyespor oldu. Bursa ekibi, Batman'ı 4-1 yenip Darıca'nın Bayrampaşa önünde puan kaybetmesiyle zirveye çıktı. 1. Grup'ta Serik Belediyespor peş peşe 3. galibiyetini alıp liderliğini korudu, Artvin Hopa da yakın takibini sürdürdü. 2.Grup'ta ise Esenler Erokspor puan kaybetti. Maç eksiği olan 2. sıradaki Turgutlu şimdilik avantajı eline geçirdi.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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