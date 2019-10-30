Karacabey fırtınası

Üçüncü Lig'de 10. haftada en dikkat çeken 3. Grup'ta liderlik koltuğuna yükselen Karacabey Belediyespor oldu. Bursa ekibi, Batman'ı 4-1 yenip Darıca'nın Bayrampaşa önünde puan kaybetmesiyle zirveye çıktı. 1. Grup'ta Serik Belediyespor peş peşe 3. galibiyetini alıp liderliğini korudu, Artvin Hopa da yakın takibini sürdürdü. 2.Grup'ta ise Esenler Erokspor puan kaybetti. Maç eksiği olan 2. sıradaki Turgutlu şimdilik avantajı eline geçirdi.