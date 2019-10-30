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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Karacabey fırtınası

Karacabey fırtınası

'de en dikkat çeken ekip liderlik koltuğuna oturan oldu. Mavi-siyahlılar geride bıraktığımız 10 haftada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 de mağlubiyet elde etti.

Üçüncü Lig'de 10. haftada en dikkat çeken 3. Grup'ta liderlik koltuğuna yükselen oldu. Bursa ekibi, Batman'ı 4-1 yenip Darıca'nın Bayrampaşa önünde puan kaybetmesiyle zirveye çıktı. 1. Grup'ta Serik Belediyespor peş peşe 3. galibiyetini alıp liderliğini korudu, Artvin Hopa da yakın takibini sürdürdü. 2.Grup'ta ise Esenler Erokspor puan kaybetti. Maç eksiği olan 2. sıradaki Turgutlu şimdilik avantajı eline geçirdi.

  1. 30.10.2019
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