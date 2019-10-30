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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Dayak skandalı

Dayak skandalı

Türk futbolunda yaşanan bazı olaylar hayretler içerisinde bırakırken, bazıları ise 'Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Antrenörü , 3-1 mağlup oldukları İdman Yurdu maçının devre arasında futbolcularına küfür edip tokatladı.

1. Amatör Küme ekiplerinden antrenörü , soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve küfretti. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı TFF'nin Twitter hesabına antrenör hakkında şikayette bulundu. 2016-17 sezonuna ait olduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili hem Türkiye Federasyonu hem de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun futbolcularını tokatlayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt ile ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.

MAÇI 5-3 ALDILAR
Bu skandal hareketin, 2016-17 sezonunda ile Kayseri Meysuspor takımları arasında oynanan U19 müsabakasının devre arasında yaşandığı belirlenirken, olayın enteresan ve çarpıcı tarafı da devreyi mağlup kapatan Meysuspor takımının devre arasındaki bu tokat hadisesinden sonra müsabakayı kazanması oldu. Maçın ilk yarısını rakibi karşısında 3-1 yenik kapatan Kayseri Meysuspor takımının, devre arasında yaşanan bu hadisenin ardından çıktığı tam dört gol bularak karşılaşmayı 5-3 lehine çevirdiği ortaya çıktı.

AİLELERDEN ŞİKAYET OLMAMIŞ
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaşanan hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve harekete geçirdiklerini belirterek, "Bizler de bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla bunu öğrendik ve harekete geçtik. Yaptığımız ilk incelemede futbolculardan ailelerinden herhangi bir şikayet olmamış. Her ne olursa olsun bu kabul edilemez bir şeydir gereken yapılacaktır" açıklamasını yaptı. Futbolculara yönelik sözleri ve onları tek tek tokatlayan görüntüleriyle ortalığı sarsan teknik direktör Halit Kurt'un aynı kulüpte görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

KURT'A REKOR BİR CEZA ÇIKTI
Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu'nun savunmasını istediği Kurt, disiplin ihlaline konu fiiller gerçekleştirdiği tarihte henüz bir kulüple sözleşme imzalamadığını, dolayısıyla söz konusu müsabakada resmi görevli olmadığını, fiilleri motivasyon, takımın kendine gelmesi ve performansın artması amacıyla gerçekleştirdiğini ve bu olay sebebiyle özür dilediğini belirtti. Kurul, Kurt'a Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddeleri gereğince 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maçtan men cezası kesti. 180 gün üstü ceza alan Kurt'un antrenörlük hayatı sona erdi.

YILMAZ VURAL DA YAPIYOR
Halil Kurt, konu ile ilgili konuştu: "Takım devreye 3-1 mağlup girmişti. Devre arasında ben bu eylemde bulunmuşum, ikinci yarıda takım 5-3 galip geldi. Aradan geçen onca zamandan sonra bu videonun servis edilmesi beni farklı düşüncelere sevk etti. Bu benim oyuncularla aramda kurduğum baba-oğul ilişkisiyle ilgili bir durum. Videoya dikkat ederseniz hiçbir futbolcunun bana tepkisi yok. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. , David Backham'a vurdu. Bunu da yapabiliyor."

  1. 30.10.2019
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