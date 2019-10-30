Çotanak evinde coşuyor

Lige kötü bir başlangıç yapan Giresunspor, evinde puanları toplamaya başladı. Karadeniz temsilcisi, zirveye oynayan Akhisar'dan sonra sahasında Eskişehirspor'u da mağlup etti. Çotanakların yeni hedefi bu performansı deplasmana da taşıyarak galibiyet serisi yakalamak.