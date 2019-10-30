Çotanak evinde coşuyor
Lige kötü bir başlangıç yapan Giresunspor, evinde puanları toplamaya başladı. Karadeniz temsilcisi, zirveye oynayan Akhisar'dan sonra sahasında Eskişehirspor'u da mağlup etti. Çotanakların yeni hedefi bu performansı deplasmana da taşıyarak galibiyet serisi yakalamak.
Lige kötü bir başlangıç yapan Giresunspor, evinde puanları toplamaya başladı. Karadeniz temsilcisi, zirveye oynayan Akhisar'dan sonra sahasında Eskişehirspor'u da mağlup etti. Çotanakların yeni hedefi bu performansı deplasmana da taşıyarak galibiyet serisi yakalamak.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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