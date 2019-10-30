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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Çotanak evinde coşuyor

Çotanak evinde coşuyor

kötü bir başlangıç yapan , evinde puanları toplamaya başladı. temsilcisi, zirveye oynayan 'dan sonra sahasında 'u da mağlup etti. yeni hedefi bu performansı deplasmana da taşıyarak galibiyet serisi yakalamak.

kötü bir başlangıç yapan , evinde puanları toplamaya başladı. temsilcisi, zirveye oynayan 'dan sonra sahasında 'u da mağlup etti. yeni hedefi bu performansı deplasmana da taşıyarak galibiyet serisi yakalamak.

  1. 30.10.2019
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