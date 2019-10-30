Bolu dipten çıktı

Teknik direktör Osman Özköylü "Keçiörengücü hiç mağlup olmamış bir takımdı. 30. dakikada 2-0 öne geçtik. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık, önlerini kestik. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu" diye konuştu.