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30 Ekim 2019, Çarşamba
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dipten çıktı

Bolu dipten çıktı

1. Lig'de ilk 2 haftanın ardından küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlılar kötü gidişe son verdi. Son 2 maçında 6 puan alan Yarenler uzun süre sonra ilk kez küme düşme hattının dışına çıktı.

Teknik direktör "Keçiörengücü hiç mağlup olmamış bir takımdı. 30. dakikada 2-0 öne geçtik. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık, önlerini kestik. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu" diye konuştu.

  1. 30.10.2019
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