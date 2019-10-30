Bolu dipten çıktı
TFF 1. Lig'de Boluspor ilk 2 haftanın ardından küme düşme hattına giren kırmızı-beyazlılar kötü gidişe son verdi. Son 2 maçında 6 puan alan Yarenler uzun süre sonra ilk kez küme düşme hattının dışına çıktı.
Teknik direktör Osman Özköylü "Keçiörengücü hiç mağlup olmamış bir takımdı. 30. dakikada 2-0 öne geçtik. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık, önlerini kestik. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu" diye konuştu.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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