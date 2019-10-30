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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (30.10.19)

Alt liglerden haberler (30.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

ZONGULDAK KÖMÜR

Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu sahalarında oynayacakları maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Herkesi takıma destek olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

UŞAKSPOR

2. Lig 'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1 mağlup olan Uşakspor'da Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı.

TUZLASPOR

Kırmızı Grup'ta deplasmanında 2-0 geriden gelip beraberliği kurtaran lider Tuzla, puan kaybını dert etmiyor. Teknik direktör Güres Kılıç, "Deplasmanda kaybetmemek de önemliydi" dedi.

ARTVİN HOPA

1.Grup'ta Buca'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenen 'da teknik direktör Sinan Bayraktar, "Güzel bir oyunla haklı bir galibiyet aldık. Keyifli bir maç oldu. Sezonun sonunda taraftarımıza şampiyonluk yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

FETHİYESPOR

3.Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fethiyespor'da Ofspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Mavi-beyazlı takımın hocası , "Zirve yarışına katılmak için mücadele ediyoruz. Sıradaki Tepecik maçını da kayıpsız geçmeliyiz" dedi.

NEVŞEHİR BLD.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Belediye'de teknik direktör Özcan Kızıltan, " önünde alınan 3 puanla çıkışa geçtik. Özgüvenimiz arttı. Grubun iddialı takımı olduğumuzu göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

  1. 30.10.2019
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