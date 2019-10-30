Alt liglerden haberler (30.10.19)

ZONGULDAK KÖMÜR

Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu sahalarında oynayacakları Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Herkesi takıma destek olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

UŞAKSPOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1 mağlup olan Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı.

TUZLASPOR

Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş deplasmanında 2-0 geriden gelip beraberliği kurtaran lider Tuzla, puan kaybını dert etmiyor. Teknik direktör Güres Kılıç, "Deplasmanda kaybetmemek de önemliydi" dedi.

ARTVİN HOPA

1.Grup'ta Buca'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Artvin Hopa'da teknik direktör Sinan Bayraktar, "Güzel bir oyunla haklı bir galibiyet aldık. Keyifli bir maç oldu. Sezonun sonunda taraftarımıza şampiyonluk yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

FETHİYESPOR

3.Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fethiyespor'da Ofspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Mavi-beyazlı takımın hocası Mustafa Ceviz, "Zirve yarışına katılmak için mücadele ediyoruz. Sıradaki Tepecik maçını da kayıpsız geçmeliyiz" dedi.

NEVŞEHİR BLD.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Nevşehir Belediye'de teknik direktör Özcan Kızıltan, "Muğla önünde alınan 3 puanla çıkışa geçtik. Özgüvenimiz arttı. Grubun iddialı takımı olduğumuzu göstermeliyiz" ifadesini kullandı.