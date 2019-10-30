Alt liglerden haberler (30.10.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
ZONGULDAK KÖMÜR
Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta sonu sahalarında oynayacakları Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Herkesi takıma destek olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.
UŞAKSPOR
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'un ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1 mağlup olan Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı.
TUZLASPOR
Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş deplasmanında 2-0 geriden gelip beraberliği kurtaran lider Tuzla, puan kaybını dert etmiyor. Teknik direktör Güres Kılıç, "Deplasmanda kaybetmemek de önemliydi" dedi.
ARTVİN HOPA
1.Grup'ta Buca'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Artvin Hopa'da teknik direktör Sinan Bayraktar, "Güzel bir oyunla haklı bir galibiyet aldık. Keyifli bir maç oldu. Sezonun sonunda taraftarımıza şampiyonluk yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
FETHİYESPOR
3.Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Fethiyespor'da Ofspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Mavi-beyazlı takımın hocası Mustafa Ceviz, "Zirve yarışına katılmak için mücadele ediyoruz. Sıradaki Tepecik maçını da kayıpsız geçmeliyiz" dedi.
NEVŞEHİR BLD.
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Nevşehir Belediye'de teknik direktör Özcan Kızıltan, "Muğla önünde alınan 3 puanla çıkışa geçtik. Özgüvenimiz arttı. Grubun iddialı takımı olduğumuzu göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
- 30.10.2019
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
-
Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
Alt liglerden haberler (30.10.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.