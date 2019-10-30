5 yıldızlı Balıkesir - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri 5 yıldızlı Balıkesir

5 yıldızlı Balıkesir

5 yıldızlı Balıkesir

Attığı 4 golle ’un en skorer ismi olan 19 yaşındaki genç yetenek Rahmi Anıl Başaran da “Hayalim yuvam Balıkesir’i ’de görmek” dedi.

16 puanla ilk 2 yarışındaki iddiasını sürdüren 'un hocası Ali Tandoğan, teknik ekip ve oyuncuları kutlayıp, "Bu yolun sonu aydınlık" diye konuştu.

1. Lig'de Balıkesirspor evinde fırtına gibi esiyor. 'u 3-0 yenerek sahasında 5'te 5 yapan kırmızıbeyazlılarda bayram havası yaşanıyor.



  1. 30.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

5 yıldızlı Balıkesir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN