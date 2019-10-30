5 yıldızlı Balıkesir
Attığı 4 golle Balıkesirspor’un en skorer ismi olan 19 yaşındaki genç yetenek Rahmi Anıl Başaran da “Hayalim yuvam Balıkesir’i Süper Lig’de görmek” dedi.
16 puanla ilk 2 yarışındaki iddiasını sürdüren Balıkesirspor'un hocası Ali Tandoğan, teknik ekip ve oyuncuları kutlayıp, "Bu yolun sonu aydınlık" diye konuştu.
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor evinde fırtına gibi esiyor. Adanaspor'u 3-0 yenerek sahasında 5'te 5 yapan kırmızıbeyazlılarda bayram havası yaşanıyor.
- 30.10.2019
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
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sami avcı iyi yapmış
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