5 yıldızlı Balıkesir

16 puanla ilk 2 yarışındaki iddiasını sürdüren Balıkesirspor'un hocası Ali Tandoğan, teknik ekip ve oyuncuları kutlayıp, "Bu yolun sonu aydınlık" diye konuştu.



TFF 1. Lig'de Balıkesirspor evinde fırtına gibi esiyor. Adanaspor'u 3-0 yenerek sahasında 5'te 5 yapan kırmızıbeyazlılarda bayram havası yaşanıyor.





