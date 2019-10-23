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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Yenilmez armada

Yenilmez armada

22 maçtır rakiplerine korku salan ekibinin hedefi her sene şampiyon olarak kısa sürei içinde profesyonel liglerle mücadele etmeye başlamak

'İN amatör liglerinde yüzlerce takım, binlerce futbolcu kıran kırana mücadele ederken 10 ay önce kurulan Bornova Hitabspor, kısa sürede bir şampiyonluk yaşayıp henüz yenilgi yüzü görmedi. Geçen sezon 18 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alan ve adını İzmir 1. Amatör Lig'e yazdıran Hitabspor, yeni sezona da mağlubiyet yüzü görmedi. İlk maçında Bornovaspor Futbol'u 3-0, ardından Çamdibi Altınok'u 3-0, Bornova Mevlana Gençlik'i 3-1 ve son olarak Altınırmak'ı 8-1 mağlup eden Hitabspor yenilgisizliğini 22 maça çıkardı. HEDEFLERİNİN dürüst, Türk sporuna yakışan, ahlaklı futbolcular yetiştirmek olduğunu söyleyen kulüp başkanı Hakan Beşyıldız, doğru ve prensipli çalışmayla başarının geleceğine inandığını belirtti. Beşyıldız, "2019 yılının Ocak ayında kurulduk. İzmir 2. Amatör Lig'de yenilgi almadan şampiyon olduk. Bu sezon da aynı hedefi benimseyip İzmir 1. Amatör Lig'de 4'de 4 yaptık. Süper Amatör Lig, ardından ve daha sonra profesyonel liglere adım atmayı amaç edindik" diye konuştu.
  1. 23.10.2019
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