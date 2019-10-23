Yeni lider Hatay

AKHİSAR-ESKİŞEHİR Ev sahibi ekip favori gösterildiği maça iyi başladı. Eskişehir savunmasının üst üste hataları sonucu pozisyonlar da buldu. Kaleci Ebrar'a takıldı. Akhisarspor, Erhan'ın iyi oyunuyla Es-Es'i mağlup ederek son 5 maçın 4'ünü kazandı. Ege temsilcisi zirveye doğru yürüyüşünü sürdürdü. l HATAY-ADANA DEMİR Zirveyi hedefleyen Hatayspor, Adana Demir karşısında henüz ilk dakikada yenik duruma düştü. Selim Ilgaz ve Hamza'nın golleriyle 3 puanı aldı. Art arda 3. galibetini elde eden Güney temsilcisi bu sezon da şampiyonluk iddiasını ortaya koyuyor. l BURSA-ÜMRANİYE Şampiyonluk hedefi olan iki takımın mücadelesi nefes kesti. Ümraniye, Emircan ile öne geçti. Bursaspor 10 kişi kaldıktan sonra Anıl ve Kubilay ile maçı çevirip 2-1 kazanmayı bildi. Timsahlar bu 3 puanla ciddi bir moral buldular.



MENEMEN-ERZURUM Menemenspor da BB Erzurumspor da 3 puan için oynadı. İki takımın kalecilerinin acemice yaptığı hatalardan gol çıkmaması mucizeydi. Net pozisyonlar kaçtı. Seyirciler keyifli bir maç seyretti ancak 90 dakika gol izleyemedilere. Puanlar paylaşıldı. l KEÇİÖREN-BALIKESİR Keçiörengücü geride kalan 8 haftada sadece 6 gol attı ama 5. sıraya yer alıyor. Bunda en büyük pay müthiş savunma yapmaları. Metin toplam 3 gole izin verdi. Keçiören, üstün oynadığı maçta Bal-Kes'i devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. l BOLUSPOR-GİRESUN Yarenler ligdeki ilk galibiyetini Giresunspor karşısında elde etti. Boluspor'un forveti Poepon attığı 2 golle ön plana çıktı. Ancak maçın kahramanı Hayrullah oldu. Skor 1-0'ken çizgi üstünden çıkardığı top maçın kader anı oldu. Boluspor böylece 3 puanla tanıştı.



ADANASPOR-BOLU İzleyenlerin büyük keyif aldığı bir maç oldu. Adanaspor da İstanbulspor da açık futbol oynadı. Öyle ki bazen savunmayı tamamen unuttular. İstanbulspor 4'e 1 geldiği anda 3. golü bulsa maçı koparabilirdi. Adanaspor da son bölümde net fırsatları harcadı. l ALTINORDU-ALTAY İzmir'in iki ekibinin kapışmasında Altay galibiyete çok rahat ulaştı. Alınan 3 puanda başrol hiç şüphesiz geçen yılın gol kralı Paixao'ya aitti. İlk 5 haftayı boş geçen Kral, son 3 karşılaşmada rakip ağlara tam 5 gol bıraktı. Büyük Altay'ın tırmanışı sürüyor. l K.GÜMRÜK-OSMANLI Karagümrük'te kaptan Erkan Zengin, gönderilen Cüneyt Dumlupınar'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Erkan dün 2 gol atarak takımına hem kaptan hem oyuncu olarak 3 puanı getirdi. Karşılaşma sonunda yine tecrübeli isim konuşuldu. ERKAN