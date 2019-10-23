Yeni lider Hatay - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Yeni lider Hatay

Yeni lider Hatay

Yeni lider Hatay

1. Lig’de puanlar birbirine o kadar yakın ki 1 galibiyet ile zirveye, 1 yenilgi ile aşağılara düşebiliyorsunuz. Son 3 maçını kazanan Hatayspor ligin yeni lideri oldu.

AKHİSAR- Ev sahibi ekip favori gösterildiği maça iyi başladı. Eskişehir savunmasının üst üste hataları sonucu pozisyonlar da buldu. Kaleci Ebrar'a takıldı. Akhisarspor, Erhan'ın iyi oyunuyla Es-Es'i mağlup ederek son 5 maçın 4'ünü kazandı. Ege temsilcisi zirveye doğru yürüyüşünü sürdürdü. l HATAY- Zirveyi hedefleyen Hatayspor, Adana Demir karşısında henüz ilk dakikada yenik duruma düştü. Selim Ilgaz ve Hamza'nın golleriyle 3 puanı aldı. Art arda 3. galibetini elde eden Güney temsilcisi bu sezon da şampiyonluk iddiasını ortaya koyuyor. l BURSA-ÜMRANİYE Şampiyonluk hedefi olan iki takımın mücadelesi nefes kesti. Ümraniye, Emircan ile öne geçti. 10 kişi kaldıktan sonra Anıl ve Kubilay ile maçı çevirip 2-1 kazanmayı bildi. Timsahlar bu 3 puanla ciddi bir moral buldular.


MENEMEN-ERZURUM Menemenspor da BB Erzurumspor da 3 puan için oynadı. İki takımın kalecilerinin acemice yaptığı hatalardan gol çıkmaması mucizeydi. Net pozisyonlar kaçtı. Seyirciler keyifli bir maç seyretti ancak 90 dakika gol izleyemedilere. Puanlar paylaşıldı. l KEÇİÖREN-BALIKESİR Keçiörengücü geride kalan 8 haftada sadece 6 gol attı ama 5. sıraya yer alıyor. Bunda en büyük pay müthiş savunma yapmaları. Metin toplam 3 gole izin verdi. Keçiören, üstün oynadığı maçta Bal-Kes'i devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. l -GİRESUN Yarenler ligdeki ilk galibiyetini Giresunspor karşısında elde etti. Boluspor'un forveti Poepon attığı 2 golle ön plana çıktı. Ancak maçın kahramanı Hayrullah oldu. Skor 1-0'ken çizgi üstünden çıkardığı top maçın kader anı oldu. Boluspor böylece 3 puanla tanıştı.


-BOLU İzleyenlerin büyük keyif aldığı bir maç oldu. Adanaspor da İstanbulspor da açık futbol oynadı. Öyle ki bazen savunmayı tamamen unuttular. İstanbulspor 4'e 1 geldiği anda 3. golü bulsa maçı koparabilirdi. Adanaspor da son bölümde net fırsatları harcadı. l ALTINORDU-ALTAY 'in iki ekibinin kapışmasında Altay galibiyete çok rahat ulaştı. Alınan 3 puanda başrol hiç şüphesiz geçen yılın gol kralı Paixao'ya aitti. İlk 5 haftayı boş geçen Kral, son 3 karşılaşmada rakip ağlara tam 5 gol bıraktı. Büyük Altay'ın tırmanışı sürüyor. l K.GÜMRÜK-OSMANLI Karagümrük'te kaptan , gönderilen Cüneyt Dumlupınar'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Erkan dün 2 gol atarak takımına hem kaptan hem oyuncu olarak 3 puanı getirdi. Karşılaşma sonunda yine tecrübeli isim konuşuldu. ERKAN

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 11:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni lider Hatay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN