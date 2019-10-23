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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Rekor peşinde

Rekor peşinde

9. grupta şampiyonluk mücadelesi veren ’un başarılı orta sahası , attığı 4 golle takımının en skoreri oldu. Denizer, “ kadar oynadığım takımlarda yaptığım asistlerle konuşuldum, gol atmaktan çok attırdım. Bu sezon Kütahyaspor’da şimdiden 4 gol atmak nasip oldu, sezon sonuna kadar gol hedefliyorum. Rekorum olacak” dedi.

9. grupta şampiyonluk mücadelesi veren 'un başarılı orta sahası , attığı 4 golle takımının en skoreri oldu. Denizer, " kadar oynadığım takımlarda yaptığım asistlerle konuşuldum, gol atmaktan çok attırdım. Bu sezon Kütahyaspor'da şimdiden 4 gol atmak nasip oldu, sezon sonuna kadar gol hedefliyorum. Rekorum olacak" dedi.
  1. 23.10.2019
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