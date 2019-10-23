Rekor peşinde
BAL 9. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bld Kütahyaspor’un başarılı orta sahası Adem Denizer, attığı 4 golle takımının en skoreri oldu. Denizer, “Bugüne kadar oynadığım takımlarda yaptığım asistlerle konuşuldum, gol atmaktan çok attırdım. Bu sezon Kütahyaspor’da şimdiden 4 gol atmak nasip oldu, sezon sonuna kadar 10-15 gol hedefliyorum. Rekorum olacak” dedi.
BAL 9. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bld Kütahyaspor'un başarılı orta sahası Adem Denizer, attığı 4 golle takımının en skoreri oldu. Denizer, "Bugüne kadar oynadığım takımlarda yaptığım asistlerle konuşuldum, gol atmaktan çok attırdım. Bu sezon Kütahyaspor'da şimdiden 4 gol atmak nasip oldu, sezon sonuna kadar 10-15 gol hedefliyorum. Rekorum olacak" dedi.
- 23.10.2019
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