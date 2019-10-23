Nazilli geliyor
Diyarbekir'i yenerek çıkışa geçen siyah-beyazlıların başkanı Nurettin Özkat, "Karakterli bir hocamız ve takımımız var. Başarı gelecek" dedi
ÜÇÜNCÜ LİG 3.Grup'ta şampiyonluk parolasıyla sezona giren Nazilli Belediyespor'da yüzler gülüyor. Ligde çıktığı 9 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Siyah İnciler, lider Darıca yı yakından takibini sürdürüyor. Takıma güvendiğini belirten Başkan Başkan Nurettin Özkat, "Çok karakterli bir hocamız ve başarı isteyen bir oyuncu kadromuz var. Bu arzuyla hedefe ulaşacağımıza inancımız sonsuz" ifadesini kullandı. 'ŞAMPIYON OLACAĞIZ' DİYARBEKİRSPOR'U son dakikalarda gelen gollerle deviren siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, "Rakibimiz karşısında iyi bir taktik oyunu sergiledik ve kazandık. Yarışa ortak oluşumuz güzel. Şimdi kritik bir maça çıkacağız Pazarspor grubun iyi ekiplerinden biri. Deplasmanda da hedefimiz galibiyet. Şampiyonluk için yarışmaya devam ediyoruz" dedi.
- 23.10.2019
- Güncelleme: 23.10.2019 11:01
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