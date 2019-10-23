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23 Ekim 2019, Çarşamba
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zirveye çıktı

Mardin zirveye çıktı

Hedefini 3. Lig olarak belirleyen BŞB, çıktığı dört maçı da kazanıp maç eksiğiyle liderliğe yükseldi.

1.Grup'ta Büyükşehir Belediyespor, Van Yolspor'u, Mehmet Emin'in 87. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenip zirveye çıktı. Mardin BŞB, ligdeki dört maçını da kazandı.
  1. 23.10.2019
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