Kırmızı ile başladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor’un yeni hocası Engin İpekoğlu ilk maçında kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Turuncu-beyazlılarda, Levent Eriş'in yerine göreve getirilen Engin İpekoğlu'nun başlangıç maçında işler istediği gibi gitmedi. Adanaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken İpekoğlu, 90'da hakem Turgut Doman'a yaptığı şiddetli itiraz sonrası kırmızı kart gördü. 10 Ekim'de Güney ekibinin başına getirilen İpekoğlu böylece ilk maçında tribüne gönderildi. İpekoğlu kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
- 23.10.2019
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