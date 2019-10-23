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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Kırmızı ile başladı

Kırmızı ile başladı

1. Lig takımlarından ’un yeni hocası ilk maçında kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Turuncu-beyazlılarda, 'in yerine göreve getirilen 'nun başlangıç maçında işler istediği gibi gitmedi. , İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken İpekoğlu, 90'da hakem Turgut Doman'a yaptığı şiddetli itiraz sonrası kırmızı kart gördü. 10 Ekim'de Güney ekibinin başına getirilen İpekoğlu böylece ilk maçında tribüne gönderildi. İpekoğlu kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

  1. 23.10.2019
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