Hatayspor'un zirve keyfi
Güney ekibi Eskişehirspor ve Osmanlıspor’dan sonra Adana Demir’i de yendi. 8. hafta sonunda lider olan şehirde herkesin yüzü gülüyor.
TFF 1. Lig'de zirve bir kez daha el değiştirdi. Hatayspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Selim Ilgaz ve Hamza Gür'ün golleriyle Adana Demirspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayram Toysal, Hatayspor'un başında çıktığı ilk maçta liderliğin gelmesiyle ilgili "Ayağım uğurluymuş. Adana Demirspor güçlü bir rakip. Yenik duruma düşmemize rağmen maçı hiç bırakmadık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Hedefimiz sadece bu hafta değil sezon sonunda lider olmak. Güzel bir hava yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.
- 23.10.2019
- Güncelleme: 23.10.2019 11:01
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