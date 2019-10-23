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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'un zirve keyfi

Hatayspor'un zirve keyfi

Güney ekibi ve ’dan sonra Demir’i de yendi. 8. hafta sonunda lider olan şehirde herkesin yüzü gülüyor.

TFF 1. Lig'de zirve bir kez daha el değiştirdi. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Selim Ilgaz ve Hamza Gür'ün golleriyle karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayram Toysal, Hatayspor'un başında çıktığı ilk maçta liderliğin gelmesiyle ilgili "Ayağım uğurluymuş. Demirspor güçlü bir rakip. Yenik duruma düşmemize rağmen maçı hiç bırakmadık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Hedefimiz sadece bu hafta değil sezon sonunda lider olmak. Güzel bir hava yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" dedi.
  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 11:01
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