Bursaspor evinde 4x4 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Bursaspor evinde 4x4

evinde 4x4

Bursaspor evinde 4x4

'e yeniden dönmenin hesaplarını yapan ve deplasman maçlarında zorlanan , Ümraniye karşısında iki dakikada iki gol atıp üç puana uzandı.

Yeniden 'e dönmek isteyen 'un iç saha dış saha dengesizliği sürüyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanan yeşil-beyazlılar 4 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 3'ünde sahayı mağlubiyetle terk etti. Aynı Bursaspor içeride ise bambaşka. ve öğrencileri kendi taraftarının önünde ise durdurulamıyor. Timsah evinde Akhisarspor, ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Ümraniyespor'u da devirdi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Bursaspor, haftaya lider giren Ümraniyespor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi. 10 kişi kaldı yine pes etmedi. 81'de , 83'te Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle rakibini 2-1 yenerek sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ümraniyespor'u da liderlikten etti. Yalçın Koşukavak ise "İçeride iyiyiz ancak şampiyonluğu hedefliyorsak dış saha maçlarında da bir an önce toparlanmalıyız" diye konuştu.

  1. 23.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor evinde 4x4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN