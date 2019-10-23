Bursaspor evinde 4x4
Süper Lig'e yeniden dönmenin hesaplarını yapan ve deplasman maçlarında zorlanan Bursaspor, Ümraniye karşısında iki dakikada iki gol atıp üç puana uzandı.
Yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen Bursaspor'un iç saha dış saha dengesizliği sürüyor. Deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanan yeşil-beyazlılar 4 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 3'ünde sahayı mağlubiyetle terk etti. Aynı Bursaspor içeride ise bambaşka. Yalçın Koşukavak ve öğrencileri kendi taraftarının önünde ise durdurulamıyor. Timsah evinde Akhisarspor, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan sonra Ümraniyespor'u da devirdi.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Bursaspor, haftaya lider giren Ümraniyespor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen pes etmedi. 10 kişi kaldı yine pes etmedi. 81'de Anıl Karaer, 83'te Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle rakibini 2-1 yenerek sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ümraniyespor'u da liderlikten etti. Yalçın Koşukavak ise "İçeride iyiyiz ancak şampiyonluğu hedefliyorsak dış saha maçlarında da bir an önce toparlanmalıyız" diye konuştu.
- 23.10.2019
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