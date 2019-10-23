Bakan'dan iletişim çağrısı
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Türkiye’nin maruz kaldığı haksızlıkları ve algı operasyonlarını anımsatarak, “O yüzden ki gençlerimizin dünya ile kuracağı doğru iletişim bundan sonraki süreçte bizler için çok önemli” diye konuştu.
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin maruz kaldığı haksızlıkları ve algı operasyonlarını anımsatarak, "O yüzden ki gençlerimizin dünya ile kuracağı doğru iletişim bundan sonraki süreçte bizler için çok önemli" diye konuştu.
- 23.10.2019
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