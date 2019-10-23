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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Bakan'dan iletişim çağrısı

Bakan'dan iletişim çağrısı

ve . , 2. ’nin açılış törenine katıldı. , ’nın ardından Türkiye’nin maruz kaldığı haksızlıkları ve algı operasyonlarını anımsatarak, “O yüzden ki gençlerimizin dünya ile kuracağı doğru iletişim bundan sonraki süreçte bizler için çok önemli” diye konuştu.

ve . , 2. 'nin açılış törenine katıldı. , 'nın ardından Türkiye'nin maruz kaldığı haksızlıkları ve algı operasyonlarını anımsatarak, "O yüzden ki gençlerimizin dünya ile kuracağı doğru iletişim bundan sonraki süreçte bizler için çok önemli" diye konuştu.
  1. 23.10.2019
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