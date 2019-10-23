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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Akhisar yükseliyor

Akhisar yükseliyor

5 maçın 4’ünü kazanan Ege temsilcisi 2. basamakta yer alıyor. Akhisarspor’da hedef çıkışını sürdürerek adını direkt olarak ’e yazdırmak. da oyuncularını bu yönde motive ediyor.

5 maçın 4'ünü kazanan Ege temsilcisi 2. basamakta yer alıyor. Akhisarspor'da hedef çıkışını sürdürerek adını direkt olarak 'e yazdırmak. da oyuncularını bu yönde motive ediyor.
  1. 23.10.2019
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